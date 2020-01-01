"Miami, Giannis'i istiyorsa, Adebayo'nun kontratını bu yaz uzatmamalı" iddiası

Miami Heat'in önümüzdeki sezon Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu, ancak Bam Adebayo'nun sözleşme uzatması almaması durumunda alabileceği söylendi.



Heat'in Giannis ile ilgilenen takımlarda biri olduğu söylentileri bulunuyor. Greek Freak şu anda ligin en büyük yıldızlarından biri ve Bucks'a sadık kalmak istediğini birçok kez açıkça belirtmesine rağmen, birkaç takım kendisini kısa sürede almak istiyor.



Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors, Giannis ile adı geçen takımlar olmasına rağmen, Heat, mevcut takımını terk etmeye karar verirse 25 yaşındaki oyuncuyu almak için iyi bir şansa sahip olabilir. Ancak, Giannis'i gerçekten almak istiyorlarsa, Heat için burada bir koşul bulunuyor.



Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang'a göre, eğer Heat bu yaz Bam Adebayo'ya bir sözleşme uzatması verirse, bu durum gelecek yıl Giannis'i alma şanslarını zedeleyecek. Adebayo, bu sezon ligdeki en güçlü uzunlardan biri haline geldi ve ilk kez All-Star seçilerek, Heat'i Jimmy Butler ve ekibiyle birlikte Doğu'daki en iyi takımlardan biri olmaya yönlendirmişti:



"Ancak Heat ona bu yaz uzatma kontratı vermezse ve bunun yerine 2021 yazında sınırlı serbest oyuncu piyasasına girmesine izin verirse, Miami önce serbest oyuncuları alabilir ve sonra Adebayo'ya 2021 sezonunda, 2021-22 sezonunda 15.3 milyon dolarlık sınırlı maaş ödemesiyle birlikte, beş yıllık yeni bir anlaşma imzalayabilir.



Bam Adebayo'nun 2021 yazına kadar bir uzatma sözleşmesi beklemesi halinde edineceği 15.3 milyon dolarlık maaş sınırı, bu yaz maksimuma veya ona yakın bir uzatma kontratı imzalarsa, Miami'nin onun için vereceği 2021-22'deki sınırlı maaşından önemli ölçüde daha az olacak."



NBA ertelenmeden önce Adebayo, 16.2 sayı, 10.5 ribaund, 5.1 asist, 1.3 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarla oynamıştı.



