MHK'den tarihi açıklama: "Maç vermeyeceğiz!"

MHK açıkladı: Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının hakemleriyle ilgili flaş karar

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MHK'den tarihi açıklama: 'Maç vermeyeceğiz!'
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03 Ocak 2023 16:41
Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçları ile ilgili tarihi bir açıklama yaptı.

MHK'den yapılan açıklamada Sivasspor - Galatasaray maçında önemli bir hakem hatası yapıldığını, maçın hakemi Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği duyuruldu. VAR hakemi Özgüç Türkalp'e ise bundan sonra görev verilmeyeceği belirtildi.

Gaziantep - Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın da N'Koudou'yu atmayarak hatalı karar verdiğini açıkladı. Atilla Karaoğlan da uzun süre maç verilmeyeceği duyuruldu.

İşte MHK'den yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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