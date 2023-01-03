MHK'den tarihi açıklama: 'Maç vermeyeceğiz!'

📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

📺Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/h0XBpLmgxK



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçları ile ilgili tarihi bir açıklama yaptı.MHK'den yapılan açıklamada Sivasspor - Galatasaray maçında önemli bir hakem hatası yapıldığını, maçın hakemiGaziantep - Beşiktaş maçının hakemi"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."