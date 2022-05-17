Metin Öztürk: 'Galatasaray'ı büyütmeye geliyoruz'

Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçimde Dursun Özbek ile birleşme kararı alan Metin Öztürk, TRT Spor'a konuştu.



Öztürk, "Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düze çıkarmak" ifadelerini kullandı.



Metin Öztürk'ün, Dursun Özbek ile aldığı birleşme kararını çarşamba günü kamuoyuyla ile de paylaşması bekleniyor.





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