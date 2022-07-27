Metin Diyadin: 'Mahallenin iki çocuğu gibiyiz'

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin "TSYD Kupası'nda onlarca kez futbolcu ve teknik adam olarak yer aldık. Medya için de önemli. Oynamaktan da zevk alıyoruz. İki kulüp sahada doğal olarak rekabetçi de olsa benim tabirimle mahallenin iki çocuğu gibidir. Dolayısıyla bu anlamda bizim için de önemli bir organizasyon. Bir hazırlık maçı gibi oynayacağız. İnşallah güzel bir atmosferde, güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ