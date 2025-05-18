Metehan Baltacı: 'Gerçek 5. yıldızı taktık'

Galatasaray'da Metehan Baltacı, sahalarında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayan Metehan, sarı-kırmızılı forma altında ikinci kupasını kazandığını belirtti.



"GERÇEK 5. YILDIZI TAKTIK"



"Sonuna kadar hak ettik. Gerçek 5. yıldızı taktık, çok mutluyuz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de altyapısında yetiştiğim kulüpte ikinci kupamı kazanıyorum. Artık hedef 26, yolumuza devam edeceğiz." diyen genç oyuncu, camianın hedefinin her zaman daha ileri olduğunu dile getirdi.



