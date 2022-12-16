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Mertens: "En büyük rakibimiz Fenerbahçe"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Toulouse ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens: 'En büyük rakibimiz Fenerbahçe'
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16 Aralık 2022 19:59
Güzel oyununu bir serbest vuruş golüyle süsleyen Dries Mertens, Toulouse maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak lige ara verdikleri şekilde devam etmek istediklerini belirten Belçikalı yıldız, "Bu maçı kazanmak ve İstanbul'a iyi hislerle gitmek çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Güzel maçlar çıkardılar. Takım daha önce nasıl iyi oynadıysa aynı şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Dries Mertens, 'Ligde en büyük rakip olarak kimi görüyorsunu?' sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi. 

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