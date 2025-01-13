Mert Hakan Yandaş'dan Galatasaray maçı sonrası tepki

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası paylaşım yaptı. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'dan Galatasaray maçı sonrası tepki
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12 Ocak 2025 22:54
Son güncelleme 13 Ocak 2025 10:48
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Başakşehir-Galatasaray maçının ardından geçen sezon Adana Demirspor ile oynadıkları karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaştı.

Ali Palabıyık bir programda o pozisyonla ilgili "Mert Hakan'ın atmış olduğu golde el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım pozisyonda düdük çalmam ve golü iptal etmem olmaz. VAR hakemin eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrası pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok tepki oldu. Soyunma odasına gidip görüntüye baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir elden golü iptal ettim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaşan Mert Hakan Yandaş "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar…" ifadelerini kullandı.



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