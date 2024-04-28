Mert Hakan ve F.Bahçe'den tepki: 'Köpek gibi korkuyorsunuz!'

"Uzun süredir kulübümüz ve oyuncularımız ile ilgili kasıtlı yalanlar üreten gazeteci görünümlü bir sosyal medya silahşörü hakkında bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Geleneksel medyanın ismini kullanan ancak sosyal medyada yalan yanlış iftira üretmek dışında bir fonksiyonu olmayan bu isimlerden 'Yakup Çınar' bugün oyuncularımız Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş hakkında akla mantığa sığmayan bir yalanı servis etmiştir.

Camiamızın, bu ve benzeri artık ezbere tanıdığımız isimleri dikkate almadığını biliyor, bu isimlerin yalan ve iftira dolu yaklaşımlarına şaşırmıyoruz.

Bu kişilerin temsil ettikleri kurumların bu tavra nasıl göz yumduklarını ise anlayamıyor, açıkça sorguluyoruz."