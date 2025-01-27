Mert Hakan gündem yarattı!

Fenerbahçe, Göztepe engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 ile geçerken devre arasında Mert Hakan'ın çıkışı gündem oldu. Fenerbahçe kulübü o görüntüleri yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan gündem yarattı!
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27 Ocak 2025 10:00
Son güncelleme 27 Ocak 2025 10:24
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı. Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral oldu.

'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'

Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.

DZEKO: "MAÇ BİTMEDİ BEYLER"

Tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun 'Maç bitmedi beyler' dediği görüldü.



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