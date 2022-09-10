Merkezefendi'den iyi provalar

Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezona yenilenen kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de çıktığı özel maçlarda 2'de 2 yaptı.
Daha önce İstanbul'daki hazırlık maçlarında Beşiktaş'a yenilip Sigortam.net'i mağlup eden Denizli temsilcisi, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptığı sınavlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı da 91-90 mağlup etti. Merkezefendi, sezon öncesi son provaları 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa'da Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Frutti Extra Cup'a katılarak yapacak.
Daha önce İstanbul'daki hazırlık maçlarında Beşiktaş'a yenilip Sigortam.net'i mağlup eden Denizli temsilcisi, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptığı sınavlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı da 91-90 mağlup etti. Merkezefendi, sezon öncesi son provaları 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa'da Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Frutti Extra Cup'a katılarak yapacak.
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