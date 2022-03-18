UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen ile Atalanta karşı karşıya geldi.



Bay Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.



Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Merih Demiral'ın asistinde Boga'dan geldi. Merih Demiral karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başararak görev yaptığı 90 dakikada golden önce atağı başlatan isim oldu.



Çeyrek finale yükselen Atalanta'nın rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.





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