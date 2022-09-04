Mensah: 'Oyunumuz yeni, telafi edeceğiz'

Fenerbahçe'ye mağlup olan Kayserispor'un iki futbolcusu Bernard Mensah ile Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Bernard Mensah maç sonu açıklamasında mağlubiyetlerinin nedenlerini anlatırken "Bugün yeterince topa sahip olamadık. Çok top kaybettik. Fenerbahçe ön alan baskısı yaptığında bizi çıkartmadı. Yeni bir oyun tarzı ile oynuyoruz bu sene. Önümüzdeki haftadan itibaren kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.



Gökhan Sazdağı ise beklentileri karşılayamadıklarının farkında olduklarını belirterek, "Çalıştığımız şeyleri yapamadık. Hocanın direktiflerini çok fazla uygulayamadık. Fenerbahçe ilk yarı tempolu ve iyi oynadı. Bizi iyi analiz etmişler. İkinci yarı daha iyiydik. Önümüzdeki haftalarda inşallah telafi edeceğiz. Fenerbahçe'ye de başarılar." açıklamasını yaptı.





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