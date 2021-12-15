Menemenspor ile Denizlispor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında NasaDoge Menemenspor ile Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Memişoğlu, Anıl Usta
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 İlyas Bircan), Adamu, Emre Özer (Dk. 86 Ba), Sabbah (Dk. 69 Toni Gomes), Abdullah Aydın (Dk. 69 Emir Şenocak), Ahmet Sağat (Dk. 78 Edu N'Diaye)
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Asım Hamzaçebi, Darri, Okan Derici (Dk. 54 Bekir Turaç Böke), Kevin Mayi (Dk. 85 Tusha)
Sarı kartlar: Dk. 45 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor), Dk. 82 Adamu (NasaDoge Menemenspor)
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Memişoğlu, Anıl Usta
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 İlyas Bircan), Adamu, Emre Özer (Dk. 86 Ba), Sabbah (Dk. 69 Toni Gomes), Abdullah Aydın (Dk. 69 Emir Şenocak), Ahmet Sağat (Dk. 78 Edu N'Diaye)
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Asım Hamzaçebi, Darri, Okan Derici (Dk. 54 Bekir Turaç Böke), Kevin Mayi (Dk. 85 Tusha)
Sarı kartlar: Dk. 45 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor), Dk. 82 Adamu (NasaDoge Menemenspor)