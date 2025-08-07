07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Menemen FK'ye yeni sportif direktör

TFF 2.Lig temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul devir gerçekleşmeyince kolları sıvadı.

TFF 2'nci Lig'de aylardır kulübün devredilip devredilmeyeceğini bekleyip yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde bir adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul devir gerçekleşmeyince kolları sıvadı.

Birçok as futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertli kulüpte istediği şartlar oluşmadığı için devir gündemini rafa kaldırıp bir sezon daha devam kararı alan Bilgin Tokul, sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı getirdi.

Geçen sezon Bucaspor 1928'de aynı görevde bulunan Nihat Yılmaz, takımın antrenmanını Başkan Tokul'la birlikte takip etti.
