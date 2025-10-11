11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Menemen FK, Bursaspor deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü zirve hesapları yapan Bursaspor'a konuk olacak.

11 Ekim 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK, Bursaspor deplasmanında
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü zirve hesapları yapan Bursaspor'a konuk olacak.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Seyfettin Alper Yılmaz görev yapacak.

Geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kalan 14 puana sahip 4'üncü Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Bursaspor taraftarının desteğini arkasına alacak. Kazanıp yolumuza emin adımlarla gitmek istiyoruz" dedi. Bu maç öncesi son 2 maçını kaybeden Bursaspor ise 15 puanla 3'üncü durumda. Bursaspor'da görevden ayrılan teknik direktör Adem Çağlayan'ın yerine gelen Tahsin Tam yeşil-beyazlılarla ilk maçına çıkacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
