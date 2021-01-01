Memphis, Juancho Hernangomez'i Boston'a takas etti!

Memphis Grizzlies ekibinin forvet Juancho Hernangomez'i, Kris Dunn, Carsen Edwards ve 2026 ikinci tur Draft seçim değişimi karşılığında Boston Celtics'e takas ettiği bildirildi.



Hernangomez, son iki sezonun bazı bölümlerini Minnesota Timberwolves ile 66 maçta 8.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla geçirmiş ve Wolves yönetimi ile arası bozulduktan sonra, bu yazın başlarında Grizzlies'e takas edilmişti.



25 yaşındaki oyuncunun, Minnesota'nın Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya adına oynamasını engellemesinin ardından oldukça üzüldüğü belirtilmişti.



Dunn ise, Atlanta Hawks ile sakatlıklarla dolu geçirdiği tek sezonunda fazla forma giyememişti. Sağlıklı olduğunda sağlam bir savunmacı olduğunu kanıtlamış olan Dunn, 2019-20 sezonunda ligin top çalma krallığında ikinci sırada yer almıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay üç takımlı bir anlaşmayla alındıktan sonra Celtics için hiç oynamamıştı.



Boston, iki sezonda yalnızca 68 maçta forma giyen Edwards'ı iki yıl önce Philadelphia 76ers'tan Draft gecesinde takas etmişti.



