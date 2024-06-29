Memik Yılmaz: ''Gurur duyulacak takım yaratacağız''

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonda taraftarların hayalini kurduğu bir takım yaratma amacıyla ligin son düdüğü çaldığı andan itibaren çalışmalara başladıklarını bildirdi.



Memik Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü onur verici görevi büyük fedakarlıklarla birlikte bu günlere taşıdıklarını belirtti.



Deprem sonrası Gaziantep'in çok zor günlerden geçtiğini, kulüp olarak ekonomik sıkıntılarla da yüzleşip birçok konuda önemli çözümler yaratmayı başardıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Mütevazı imkanlarımızla depremin ardından lige devam edip, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep şehrinin el ele vermesiyle Süper Lig mücadelemizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Geride kalan sezonda ligde kalmanın değerinin farkındayız ve geçtiğimiz sezon için de hedefimiz bunu gerçekleştirmekti. İlk gün yaptığımız planlamada geçtiğimiz sezonu ligde kalarak devam etmemiz halinde bir sonraki sezonda çok daha güzel günlerin başlangıcına imza atacağımıza olan inancımız vardı. Taraftarlarımızın, şehrimizin desteğiyle bu ilk adımı atmayı başardık. Şimdi ise önümüzde daha güzel günlerin başlangıcı var. Yeni sezonda taraftarlarımızın hayalini kurduğu bir takım yaratma amacıyla çalışmalarımıza ligin son düdüğü çaldığı andan itibaren başladık."



"Taraftarın gurur duyacağı takım yaratacağız"



Birçok önemli isimle görüşmelere devam ettiklerini aktaran Yılmaz, bütçe doğrultusunda taraftarların gurur duyacağı takımı yaratmak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Yılmaz, yeni sezonda da kırmızı-siyahlı armaya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Geçmişten bugüne hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bugünden itibaren de elimizden gelenin her zaman en iyisini yaparak devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Geçtiğimiz sezon özlenen Gaziantep taraftarını bir kez daha Türkiye'ye göstermiş bir kulüp olarak, yeni sezonda da bu birlikteliği göstermemiz gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Maddi manevi desteğe yeni sezonda da büyük ihtiyacımız olacaktır. Ancak bizler Gaziantep şehrindeki her bireyin bizlere desteğinin artarak devam edeceğine gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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