Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 34 sahra mutfakla yemek hizmeti veriyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı
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09 Şubat 2023 16:15
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı.

Ayrıca 34 sahra mutfağı, 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Dayanışma Vakti..." başlığıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin deprem bölgesinde gece boyunca yaptığı yemek dağıtımına ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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