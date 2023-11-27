Mehmet Can Aydın: 'Bir sıkıntım yok'

Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ropörtaja elinde buzla gelen Mehmet Can Aydın yaptığı açıklamada, "Elimde bir sorun yok. 2-3 güne geçer inşallah. Maça zor girdik. Sivas erken 2 gol buldu." dedi.
Ayrıca, "Böyle olabileceğini biliyorduk. İki takım da iyi oynadı. Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Ropörtaja elinde buzla gelen Mehmet Can Aydın yaptığı açıklamada, "Elimde bir sorun yok. 2-3 güne geçer inşallah. Maça zor girdik. Sivas erken 2 gol buldu." dedi.
Ayrıca, "Böyle olabileceğini biliyorduk. İki takım da iyi oynadı. Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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