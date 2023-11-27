Mehmet Can Aydın: "Bir sıkıntım yok"

Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın, Sivasspor maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Can Aydın: 'Bir sıkıntım yok'
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27 Kasım 2023 22:55
Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ropörtaja elinde buzla gelen Mehmet Can Aydın yaptığı açıklamada, "Elimde bir sorun yok. 2-3 güne geçer inşallah. Maça zor girdik. Sivas erken 2 gol buldu." dedi.

Ayrıca, "Böyle olabileceğini biliyorduk. İki takım da iyi oynadı. Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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