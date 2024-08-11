Mehmet Aurelio: "Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik"

Antalyaspor, Göztepe maçında üstün oyununa rağmen gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Aurelio: 'Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2024 01:33
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 02:50
Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, "Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Antalya Stadı'nda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatfa boyuna Göztepe üzerinde iyi çalıştıklarını söyledi.

Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getiren Aurelio, "Daha fazla gol pozisyonu bulan taraf bizdik. Hatta attığı gol iptal edilen takım Antalyaspordu. Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery