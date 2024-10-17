Mehmet Arslan: 'Asgari ücretle oynayan süper yıldızlar'

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, "Bakan Mehmet Şimşek'in "Futbolcuların vergi konusunda" incelemeye alındığını açıklamasıyla ilgili değerlendirme yaptı.



Mehmet Arslan, "Süper Lig'de, başka bir deyişle, değeri 1 milyar 200 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın en değerli 6 ligi arasında gösterilen ligimizde asgari ücretle oynayan futbolcular var." ifadelerini kullandı.



İşte Mehmet Arslan'ın satırları:



"Süper Lig'de, başka bir deyişle, değeri 1 milyar 200 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın en değerli 6 ligi arasında gösterilen ligimizde asgari ücretle oynayan futbolcular var.



Hatta kadrosunun değeri 700-800 bin TL olan Süper Lig kulüpleri var.



Sayın Başkan isterse Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki sözleşmelere bir göz atabilir.



Sadece Süper Lig mi? Tabii ki, Birinci lig ve alt liglerde de durum farklı değil.



Peki nasıl oluyor, nasıl işliyor bu sistem. Milyon Euro'luk futbolcular asgari ücretle oynamayı nasıl kabul ediyor? Gelin onu da biraz açalım.



1 milyon Euro alırken 17 bin 2 TL'ye imza atmak



X kulübü bir oyuncu ile anlaşma sağlıyor. 2 adet sözleşme hazırlanıyor.



Biri Türkiye Futbol Federasyonuna gönderiliyor. Kulüp bu sözleşme üzerinden futbolcu stopajlarını ve vergilerini ödüyor.



Diğer sözleşme de futbolcu ile kulüp arasında imzalanıyor.



Bu sözleşmede gerçek rakamlar yazıyor.



TFF'deki sözleşmelerin bir kısmına göz atarsanız, geçtiğimiz sezonlarda bir başka kulüpte 500 bin ya da 1 milyon Euro'ya oynayan bazı futbolcuların, asgari ücrete imza attıklarını görebilirsiniz.



Anlaşmazlıkta resmi değil özel sözleşme geçerli



Futbolcu ile kulüp arasında bir anlaşmazlık çıkarsa ne olacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim.



Orası da çok ilginç.



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), resmi sözleşmeyi dikkate almıyor.



Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve gerçek rakamlara dayanan sözleşmeye göre karar veriyor. Bu duruma da, çift sözleşme yapan kulüpler hiç seslerini çıkarmıyor."



Mehmet Arslan'ın yazısını tamamını Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü baskısında bulabilirsiniz.



