Mehmet Altıparmak: 'Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularının kazanma isteğinden mutlu olduğunu söyledi.



Alt sıralardan kurtulmak adına deplasmanda 3 puan almaya geldiklerini dile getiren Altıparmak, şunları söyledi:



"Geldiğimden beri üçüncü maçımız. Her geçen gün daha çok pozisyona giren, daha iyi oynayan bir ekibiz. Maçı kazanacak pozisyonları yakaladık, son 15 dakikayı tek kale oynadık. Oyuncularımın yavaş yavaş öz güvenleri kendine gelmeye başladı. Kazanmak adına çok istedik, arzuladık, çok mücadele ettik. Her şeyi yaptık, kazanacak pozisyonları bulduk ama olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu mükemmeldi. Bu maç bitti, artık İstanbulspor maçı var. Her maçı final oynuyoruz. Haftalar azaldıkça her puan altın değerinde. Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu. 1 puan aldık ama oyuncuların isteği anlamında çok şey kazandık."





İLGİLİ VİDEO