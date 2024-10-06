Mehmet Altıparmak: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Esenler Erokspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, üst sıraları yakalamak anlamında önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın Antalya'da oynanmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Altıparmak, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Rakibin iyi ve kötü yönlerini iyi analiz ettik. Bütün oyun planımızı bunun üzerine kurduk. Ömer Bayram iyi çıkışlar yapıyordu ama dönüş problemini Faye ile değerlendirdik. Oyun disiplininden taviz vermeden istediğimiz her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.



Ligde üst sıralarda oynayan bir takım olmak istediklerini aktaran Altıparmak, "Lige yavaş yavaş ısınıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya çok iyi yansıtıyor ve neticesinde 2 haftadır farklı skorlarla galibiyetler aldık. Oynadığımız oyunun karşılığını aldık." diye konuştu.



