Mehmet Akif Üstündağ: 'Çeyrek finale kalacağız'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenerek hedefleri için bir adım daha ilerlediklerini söyledi.



Üstündağ, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün mutlak galip gelmemiz gereken maçlardan biriydi. Net bir skor aldık, 3-0'la maçı kazanmasını bildik. Herkesi kutluyorum." dedi.



Kanada ile oynayacakları maçı da kazanmaları gerektiğine dikkati çeken Üstündağ, "Bence çeyrek finale kalacağız. Belki son iki maçı oynamadan, çarşamba günk maç sonucu ve diğer maçların sonucuna göre biz büyük ihtimalle çeyrek finali garantileyebiliriz. Taraftar da çok güzel, candan ve samimi bir destek verdi. Sayın Büyükelçime de çok teşekkür ediyorum. Ekibiyle geldi bizlere destek verdi. Kanada maçında da daha fazla seyircimiz olacağına inanıyorum. İnşallah seyircinin desteğiyle çeyrek finale kendimizi atarız." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ