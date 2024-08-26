Mbappe için flaş yorum: "Endrick şovunu çaldı"

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'de ilk maçında golle tanışamadı. Fransız yıldızın performansı gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe için flaş yorum: 'Endrick şovunu çaldı'
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26 Ağustos 2024 13:04
Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, ligin ikinci haftasındaki Valladolid karşılaşmasıyla birlikte Santiago Bernabeu'deki ilk maçına çıktı.

Fransız yıldız, Santiago Bernabeu'de en uçta görev yaptı ancak fileleri havalandıramadı. Mbappe gibi yaz transfer döneminde takıma Endrick ise sonradan oyuna dahil olduğu maçta fileleri havalandırdı ve Bernabeu'daki ilk maçında golle tanıştı.

Marca'da yer alan haberde, "Mbappe denedi ancak Berbabeu'de golle başlayamadı. Endrick spot ışıklarını çaldı. Zidane da başlangıçta zorlanmıştı sonra bir zafer dönemiyle sona erdi." yorumu yapıldı.

İspanyol basınında AS ise, "Mbappe'nin günüydü ama Endrick şovu çaldı." yorumunda bulundu.

Mbappe, Atalanta ile oynanan Süper Kupa maçında ise fileleri havalandırmayı başarmıştı. Yıldız futbolcu, yeni takımı Real Madrid'de çıktığı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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