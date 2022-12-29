Mbappe'den Emiliano Martinez sözleri!

Kylian Mbappe, PSG'nin Strasbourg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arjantin'le Dünya Kupası finalinde oynadıkları maç için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbappe'den Emiliano Martinez sözleri!
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29 Aralık 2022 10:04
Paris Saint-Germain'e Strasbourg karşısında son dakikada galibiyeti getiren Kylian Mbappe, mücadele sonrası Arjantin'le oynadıkları Dünya Kupası finali için konuştu.

Mbappe, "Finali kaybetmek zor zamanlar yaşamama neden oldu. Bu yüzden Strasbourg karşısında kazandığımızda kendimi daha iyi hissettim" dedi.

"Şimdi PSG için her şeyimi vermek zorundayım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, finalin ardından Lionel Messi'yi tebrik ettiğini belirterek, "Finalden sonra Leo ile onu tebrik etmek için konuştum. Ben başarısız oldum ama Leo'nun hayatı boyunca istediği şey buydu" sözlerini kullandı.

Mbappe, Arjantin'deki kutlamalar sırasında bir bebeğin üzerine fotoğrafını koyan Emiliano Martinez ile ilgili gelen soruya ise, "Emiliano Martinez'in kutlamaları benim sorunum değil. Böyle saçma şeylere enerji harcamıyorum" cevabını verdi.

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