Mbappe'den Emiliano Martinez sözleri!

Paris Saint-Germain'e Strasbourg karşısında son dakikada galibiyeti getiren Kylian Mbappe, mücadele sonrası Arjantin'le oynadıkları Dünya Kupası finali için konuştu.



Mbappe, "Finali kaybetmek zor zamanlar yaşamama neden oldu. Bu yüzden Strasbourg karşısında kazandığımızda kendimi daha iyi hissettim" dedi.



"Şimdi PSG için her şeyimi vermek zorundayım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, finalin ardından Lionel Messi'yi tebrik ettiğini belirterek, "Finalden sonra Leo ile onu tebrik etmek için konuştum. Ben başarısız oldum ama Leo'nun hayatı boyunca istediği şey buydu" sözlerini kullandı.



Mbappe, Arjantin'deki kutlamalar sırasında bir bebeğin üzerine fotoğrafını koyan Emiliano Martinez ile ilgili gelen soruya ise, "Emiliano Martinez'in kutlamaları benim sorunum değil. Böyle saçma şeylere enerji harcamıyorum" cevabını verdi.





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