Mbappe attı PSG çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mbappe attı PSG çeyrek finale çıktı
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06 Mart 2024 00:55
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enriquek kariyetinde Real Sociedad deplasmanında 5. maç sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Paris Saint-Germain'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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