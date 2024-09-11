Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, Celtics'in 2025 sezonunda yer alacağı NBA şampiyonluğu yarışını "hayvanlar alemine" benzetti.



Mazzulla, takımın NBA şampiyonluğunu tekrarlama arayışını 'Locked On Celtics' podcast'inde tartışırken, kullandığı metaforlara bir yenisini daha ekledi.



Celtics koçu, "unvanı koruma" tanımından hoşlanmadığını belitirken, 2025'te yeni bir şampiyonluk kazanmanın zorluğunu hayvanlar alemine benzettiğini söyledi:



"'Unvan korumak' ifadesi çok pasif-agresif bir terimdir. Hayvanlar alemine bakarsanız, en güçlü hayvanlardan bazıları asla kendini korumaz; aksine en agresif olan ve en çok saldıranlar onlardır. Kazanmış veya kazanmamış olmanız fark etmez, zihniyetinizin değişmemesi gerekir.



Kazanmanın ve kaybetmenin ne anlama geldiğini anlamalı, ayrıntılara daima özen göstermeli ve agresif olmayı da sürdürmelisiniz. Bir şeyi koruduğumuz yok; yeni bir hedefe saldırıyoruz."



Kısmen ligin en çok harcama yapanlarını dizginleyen cezalandırıcı maaş sınırı nedeniyle, son altı sezondur NBA Finalleri'ni farklı bir takım kazanmıştı.



Şu anda ise Celtics, birçok analiste göre önümüzdeki sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.





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