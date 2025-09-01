Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.



Deneyimli forvet, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı.



Icardi, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:



"Henüz 4 yıldızı alamadılar. 5 yıldız ile övünüyorlar."







Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na; "Henüz 4'ü alamadılar ama 5 yıldızla övünüyorlar. Biz ise Tek ve Eşsiz'iz! 💛❤️" pic.twitter.com/05CH5GDp2J



