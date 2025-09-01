Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler!

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

calendar 01 Eylül 2025 22:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Deneyimli forvet, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı.

Icardi, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Henüz 4 yıldızı alamadılar. 5 yıldız ile övünüyorlar."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
