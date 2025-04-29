Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe taraftarlarının yönetimi protesto ettiği bir haberin görüntüsünü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi, bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
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29 Nisan 2025 00:16
Son güncelleme 29 Nisan 2025 00:19
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den olay yaratan bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların yönetime tepki gösterdi bir haberden görüntü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi, bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, bu paylaşımında ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'da bu sezon sakatlığından önce 14 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



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