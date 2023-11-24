Maurizio Sarri: ''Sigara içmeme izin verirlerse orada çalışırım''

Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'den olay yaratacak flaş bir açıklama geldi. The Sun'a konuşan deneyimli antrenör Sarri, Suudi Arabistan ekiplerine mesaj gönderdi.



Lazio ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki Sarri'ye 'Suudi Arabistan'da takım çalıştırır mısın?' sorusu üzerine İtalyan çalıştırıcı şöyle cevap verdi: "Sigara içmek yasak değilse, bir gün tabii ki Suudi Arabistan'a gidip orada takım çalıştırabilirim."



Bu cevap, İtalyan medyası başta olmak üzere birçok yerde Suudi Arabistan ekiplerine bir mesaj olarak algılandı.



EN AZ 60 SİGARA İÇİYOR



Öte yandan haberde, Maurizio Sarri'nin bir gün içinde en az 60 sigara içtiği belirtilirken, Sarri'nin çalıştırdığı takımlarda etrafındaki kişilerin sigaradan etkilenmemesi için kendisine özel bir oda yaptırdığı iddia edildi.





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