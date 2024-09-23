Masuaku'dan Rafa'ya destek: 'Seni koruyacağız'

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpsporu konuk etti.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu maç sonunda Rafa Silva'ya destek verdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'ya yapılan sert müdahaleler sonrasında takım arkadaşı Masuaku "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız." dedi.
Beşiktaş, bu paylaşımı daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu maç sonunda Rafa Silva'ya destek verdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'ya yapılan sert müdahaleler sonrasında takım arkadaşı Masuaku "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız." dedi.
Beşiktaş, bu paylaşımı daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.