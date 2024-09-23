Masuaku'dan Rafa'ya destek: "Seni koruyacağız"

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu yıldızı Arthur Masuaku, 2-1 biten Beşiktaş - Eyüpspor maçının ardından Rafa Silva'ya yapılan faul için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Masuaku'dan Rafa'ya destek: 'Seni koruyacağız'
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23 Eylül 2024 01:41
Son güncelleme 23 Eylül 2024 01:44
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpsporu konuk etti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu maç sonunda Rafa Silva'ya destek verdi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'ya yapılan sert müdahaleler sonrasında takım arkadaşı Masuaku "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız." dedi.

Beşiktaş, bu paylaşımı daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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