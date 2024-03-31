Martin Odegaard: "Henüz sezon bitmedi"

Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Manchester City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Martin Odegaard: 'Henüz sezon bitmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 23:12
Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Manchester City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Martin Odegaard yaptığı açıklamada, "Planladığımızdan daha fazla savunma yaptık. Uzun süre savunma yaparsanız topu ayağınızda tutmak ve rakibi zorlayacak ataklar bulmak zorlaşır. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. 1 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Şampiyonluk için ise Norveçli oyuncu, "Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sezon bitmedi henüz, her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery