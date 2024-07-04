Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi!

Olimpik Marsilya, Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi!
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04 Temmuz 2024 16:22
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 16:24
Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Youcef Atal'a sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Fransız ekibi ve oyuncu temsilcisi ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Nice ve Adana Demirspor'da olmak üzere toplam 17 maça çıkan Atal, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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