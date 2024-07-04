Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi!

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Youcef Atal'a sürpriz bir talip çıktı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, Fransız ekibi ve oyuncu temsilcisi ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Nice ve Adana Demirspor'da olmak üzere toplam 17 maça çıkan Atal, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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