Marsilya'dan rahat galibiyet!

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında Saint-Etienne'yi 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'dan rahat galibiyet!
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15 Şubat 2025 21:00
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Marsilya, sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Veledrome'daki maçı Marsilya 5-1'lik skorla kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 60. dakikalarda Amine Gouiri, 50. dakikada penaltıdan Mason Greenwoof, 58. dakikada Michael Murillo ve 77. dakikada Adrien Rabiot attı. Konuk ekip Saint-Etienne'nin tek golü 79. dakikada Lucas Stassin'den geldi.

Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 46 puana yükseldi. Saint-Etienne, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Auxerre deplasmanına gidecek. Saint-Etienne, sahasında Angers'i konuk edecek.


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