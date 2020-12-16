Marsilya, Aboubakar'ı beğendi!

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı Aboubakar, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Özellikle Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Abou ısrarı sürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Aboubakar'ı beğendi!
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16 Aralık 2020 08:08
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Marsilya'nın radarında...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen Kamerunlu forvet, Marsilya'nın radarına girdi.

Fransız kulübünün hocası Villas Boas, konu ile ilgili açıklama yaptı. Aboubakar'ı transfer listesine alan Marsilya'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu. Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi.

Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.




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