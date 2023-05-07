Marsilya 8 maç sonra mağlup! 2. sıradaki yerini kaptırdı!

Fransa Ligue 1 34. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Lens ile karşılaştı.



Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'ten geldi.



Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.



Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla Lens, puanını 72'ye çıkardı ve marsilya'nın 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Angers'ı konuk edecek. Lens ise Reims'i ağırlayacak.





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