Markus Gisdol'den Gökhan Sazdağı açıklaması!

Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın berabere tamamlandığını ama kazanmaya yakın tarafın ekibi olduğunu söyledi.



GÖZTEPE AÇIKLAMASI



Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi.



"İYİ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDUK"



Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gizdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." ifadelerini kullandı.



GÖKHAN SAZDAĞI AÇIKLAMASI

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol,değerlendirmesinde bulundu.