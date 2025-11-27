Mario Lemina, Fenerbahçe'ye yetişiyor!

Galatasaray'da sakat isimlerden biri olan Mario Lemina'dan müjdeli haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gabonlu orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisine yetişecek.
DERBİDE SAHADA
Derbi düşünülerek yoğun tedavisine devam edilen ve Union Saint-Gilloise maçında riske atılmayan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.
Galatasaray forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Lemina, 1 asist yaptı.
