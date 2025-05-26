Hırvat forvet Mario Hezonja, NBA'e geri dönmenin eşiğinde olabilir.



Halihazırda İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen Hezonja'nın sözleşmesinde NBA çıkış opsiyonu bulunuyor. ABD basınına göre birkaç NBA takımı, 30 yaşındaki oyuncunun geri dönüşüyle yakından ilgileniyor.



2015 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 5. sıradan seçilen Hezonja, ligde beş sezon geçirmişti. İlk üç yılını Magic'te geçirdikten sonra kısa süreliğine New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını giymişti.



NBA macerasının ardından Avrupa'ya dönen Hezonja; Yunanistan'da Panathinaikos, Rusya'da UNICS Kazan ve son olarak Real Madrid ile kariyerine devam etti. Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 71 maça çıkan Hezonja, 14.3 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.



Milli takım düzeyinde de performansını sürdüren Hezonja, 2025 EuroBasket Elemeleri'nde Hırvatistan adına 30.3 sayı, 9.2 ribaund, 3.8 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla parladı. Ancak bireysel başarısına rağmen Hırvatistan'ın tarihinde ilk kez EuroBasket'e katılamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Yaz döneminde karar aşamasında olan Hezonja'nın, form grafiği ve gelen teklifler doğrultusunda NBA'e geri dönme ihtimali güçlü görünüyor.



