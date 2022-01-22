Mario Balotelli, milli takıma geri dönüyor

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com
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Mario Balotelli, milli takıma geri dönüyor
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22 Ocak 2022 16:29
Adana Demirspor'un yıldı futbolcusu Mario Balotelli, gösterdiği performansın ardından İtalya Milli Takımı'na geri dönme hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında aday kadroya yazacak.

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuşacak. Roberto Mancini ile kulüp kariyerinde Inter ve Manchester City'de de çalışan Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda ise 36 maçta 14 kez ağları sarstı.

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