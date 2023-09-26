Mario Balotelli: 'Arabistan'a gidebilirim'

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, Jose Mourinho ve geleceğiyle ilgili konuştu.



Mario Balotelli yaptığı açıklamada, "Milan'ın genç bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyorum. İşte buradayım (Gülerek). Genç oyuncuların San Siro'da yarışmak zorunda kalması Milan için ciddi bir sorun. Pioli'yi seviyorum ama Leao gününde olmadığı zaman Milan için işler iyi gitmiyor." dedi.



Jose Mourinho ile ilgili de konuşan İtalyan yıldız, "Oyunla ilgili kendi fikirleri var ama taktiklere çok fazla odaklanmaz. Özel bir karaktere sahip. O her zaman kazanan bir teknik adam." ifadelerini kullandı.



Geleceğiyle ilgili ise Balotelli, "Projeleri işe yararsa birkaç yıl içinde ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim." açıklamasını yaptı.



