Mariano: "Galatasaray, geçen sene beni Flamengo'ya vermedi"

Galatasaray ile biten sözleşmesinin ardından Atletico MG'ye transfer olan Mariano, flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Mariano: 'Galatasaray, geçen sene beni Flamengo'ya vermedi'
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01 Eylül 2020 16:08
Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönen ve Atletico MG ile sözleşme imzalayan Mariano, geçen sezon başında da sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yaz Flamengo'dan teklif aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti." ifadelerini kullandı.

Mariano, Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra gittiği Atletico MG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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