Marek Hamsik futbola geri döndü!

Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik, sürpriz bir kararla emeklilik kararından vazgeçerek yeniden sahalara döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik futbola geri döndü!
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06 Mart 2025 13:09
Haziran 2023'te profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Hamsik, futbol aşkına dayanamayarak kendi kurduğu takımda yeniden forma giymeye başladı.

KENDI TAKIMIYLA SAHADA

Slovakya'da RSC Hamsik Akademi'yi kurarak antrenörlük kariyerine adım atan 35 yaşındaki Slovak futbol efsanesi, aynı zamanda oyuncu olarak da sahaya çıkma kararı aldı. Slovakya 3. Ligi'nde mücadele eden Hamsik Akademi A Takımı'nın oynadığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.

JÜBILEYE KADAR OYNAMAYA DEVAM

Hamsik'in 5 Temmuz 2025'te jübile maçına çıkması planlanıyor. Bu süreye kadar Hamsik Akademi A Takımı'nda resmi maçlara çıkmaya devam edecek olan yıldız futbolcu, hem antrenör hem de oyuncu olarak takımına liderlik edecek.

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