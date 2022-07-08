Marcao, Sevilla'ya transfer oldu!

Sevilla, Galatasaray ile Marcao'nun transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao, Sevilla'ya transfer oldu!
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08 Temmuz 2022 21:02
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıklarken, Sevilla ise transfer için anlaşma sağlandığını duyurdu.

5 YILLIK İMZA

Sevilla'nın açıklamasında, 26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımın kampına katılacağı belirtildi.

İspanyol ekibi bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi olacak.

4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray, Marcao'yu 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı forma altında 141 maça çıkan başarılı stoper, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.




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