İspanya Ligi'nde Mallorca ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Sevilla oldu.



Sevilla'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 53. dakikada Nemanja Gudelj kaydetti.



Konuk ekip Sevilla'da Marcao maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Alex Telles ise 67 dakika sahada kaldı. Fernando ise hastalığı nedeniyle maçta forma giyemedi.



Mallorca'nın önemli silahı Vedat Muriqi, cezası nedeniyle Sevilla karşısında takımın yalnız bıraktı.



Bu galibiyetin ardından Sevilla puanını 9'a yükseltti. Mallorca da 9 puanda kaldı.



İspanya Ligi'nde gelecek hafta Mallorca, Alexander Sörloth'un takımı Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla, Valencia'yı ağırlayacak.





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