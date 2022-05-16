Marcao: 'Ailem benim, sahadaki gücüm'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, 3-2 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.



Brezilyalı futbolcu, galibiyet için, "Çok mutluyum 3 puan için. Evimizdeki son maçtı, kazanmak zorundaydık. Bir maçımız kaldı, sonra dinleneceğiz. İyi geçmeyen bir sezondan sonra iyi bir sezon geçirmek için hazırlanacağız." dedi.



Röportaja kızlarıyla birlikte gelen Marcao, ailesiyle ilgili gelen soruya ise, "Ailem benim sahadaki gücüm, ailem bütün hayatım için çok önemli. Burada oldukları için çok mutluyum." şeklinde cevap verdi.





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