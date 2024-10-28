MANU yollarını ayırdı: Erik ten Hag

Manchester United, başarısız sonuçların üst üste gelmesiyle birlikte Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU yollarını ayırdı: Erik ten Hag
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 14:49
Son güncelleme 28 Ekim 2024 14:57
Manchester United, başarısız sonuçların ardından flaş bir karar aldı.

İngiliz devi, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." denildi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici süreliğine Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

MANU PERFORMANSI!

Erik ten Hag 2022'nin nisan ayında Manchester United'ın başına geçmiş ve 2023'te İngiltere Kupası, 2024'te ise FA Cup'ı İngiliz ekibine kazandırmıştı.

Manchester United'da 128 maça çıkan Erik ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam, 1.84 puan ortalamasıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery