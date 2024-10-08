Manisa FK'nin rakibi Belgrad

Manisa Basket, Avrupa'da FMP Belgrad deplasmanına konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK'nin rakibi Belgrad
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08 Ekim 2024 14:59
Basketbol Süper Ligi'nde sezona geçen yıl aynı organizasyonda Final Four oynayan güçlü rakibi UCAM Murcia'yı İspanya'da uzatmada 103-97 yenerek başlayan Manisa Basket çarşamba günü de Sırbistan'da parkeye çıkacak. Manisa temsilcisi FMP Belgrad'a konuk olacak.

Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

FMP ilk hafta Yunan ekibi Peristeri'yi 70-58 mağlup etti. Manisa Basket organizasyonda evindeki ilk sınava ise 22 Ekim'de Peristeri önünde çıkacak.

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