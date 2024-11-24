Manisa FK korkulu rüyada

1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, rakibine 4-0 yenilerek düşme hattına çok yaklaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK korkulu rüyada
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24 Kasım 2024 13:40
1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, rakibine 4-0 yenilerek düşme hattına çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4'üncü mağlubiyetini elde etti. Maçın 29'uncu dakikasında 1-0 geriye düşüp 44'üncü dakikada ise 10 kişi kalan Manisa FK, rakibine ikinci devrede direnemedi ve bu sezonki en farklı mağlubiyeti yaşadı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş çok basit hatadan yedikleri ilk golün ardından demoralize olduklarını, 10 kişi kaldıktan sonra da takımın oyundan koptuğunu söyledi. Rakibin oyun organizasyonlarının neler olacağı ile ilgili durumu maç öncesi çok net organize ettiklerini belirten Çavuş, "Aslında maça iyi başladığımız bir oyun var. Fakat çok basit basit bir hatadan kaynaklı yediğimiz gol moralleri bozdu. Devreye girerken on kişi kalmak da bizi etkiledi. Oyuncu grubumuz ister istemez oyundan çok koptu" dedi.

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